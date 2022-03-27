الإريانى يطالب المجتمع الدولى بإدانة ممارسات ميليشيا الحوثى الإرهابية

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي تؤدي لتفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي والمعاناة الإنسانية، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف جباياتها وضغوطها على القطاع الخاص والسماح بحرية تدفق السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين دون قيود.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الإرياني قوله: إن مليشيا الحوثي قامت بإغلاق عدد من الشركات والمصانع، في محاولة لإجبار ملاكها على دفع المزيد من الجبايات غير قانونية، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية للمواطنين، وأدان تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية حملات الابتزاز والتضييق على ما تبقى من القطاع الخاص ورجال المال والأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار الارياني إلى أن ميليشيا الحوثي الارهابية قامت ضمن الحملات الممنهجة بإغلاق 12 شركة تجارية لإنتاج واستيراد المواد الغذائية، وأكبر مصانع انتاج المياه المعدنية في اليمن ووقف خطوط الإنتاج وطرد العاملين.

وأكد أن هذا التصعيد يندرج ضمن مخطط مليشيا الحوثي لتدمير البيوت التجارية الكبرى وانهاك راس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، وإحلال تجار تابعين لها بهدف احكام سيطرتها على الاقتصاد اليمني، واستيراد المواد الغذائية، وتوظيفها كإحدى أدوات الحرب والاخضاع والحشد لجبهات القتال.

وأكدت الرئاسة اليمنية أن الاعتداءات الإرهابية التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستهدفة المنشآت الاقتصادية الحيوية ومصادر الطاقة بالسعودية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية؛ ما يتطلب موقفا حازما للمجتمع الدولي إزاءها.

وجددت الرئاسة اليمنية التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات؛ لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الغادرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال ترؤس الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، اجتماعاً للقيادات اليمنية، ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر.