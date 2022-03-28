الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كواليس زيارة عميد رواق الإمام الرفاعى بالأردن لمصر (صور)

على جمعة خلال استقباله
على جمعة خلال استقباله "الطباع "

كشفت  الطرق الصوفية مؤخرًا، كواليس زيارة الشيخ فوزى الطباع عميد رواق الإمام الرفاعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، لعدد من الطرق والزوايا الصوفية، وكذلك زيارته للطريقة الرفاعية بمصر، ولقاءه بشيخ الطريقة الشيخ طارق يس الرفاعي شيخ عموم السادة الرفاعية بالمقر العام للطريقة الرفاعية بمسجد الإمام الرفاعي بالقاهرة، وذلك لتنسيق الجهود الدعوية لنشر الفكر الإسلامى الصحيح والتصدى للفكر المتطرف من خلال العمل توحيد الرؤى والأفكار والجهود. 

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وقدم الشيخ طارق الرفاعى شيخ الطريقة الرفاعية بمصر، الشكر إلى الشيخ فوزى الطباع على دوره الهام والمحورى لنشر فكر الإمام الرفاعى فى جميع أنحاء العالم الإسلامى وليس فى المملكة الأردنية الهاشمية فقط، الأمر الذى جعل الكثيرين يعتنقون الفكر الصوفى الرفاعى ويحاربون المنهج المتشدد بكل فوة وجسارة. 

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والتقى "الطباع" خلال زيارته مصر بعدد من القيادات الدينية والصوفية وكذلك بطلاب الأزهر الشريف حيث نظم عدد من المحاضرات الدينية بالساحات الخاصة بالطلاب الأجانب الذين يدرسون فى الأزهر الشريف، كما التقى " الطباع" بالشيخ حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية السابق، وعدد من علماء الأزهر الأخرين. 

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واستقبل الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، عميد رواق الإمام الرفاعى بالأردن فى مقر الطريقة الصديقية بمدينة 6 أكتوبر حيث قدم له مجموعة من الكتيبات النادرة، وتم التناقش والتباحث حول الدور الهام والمحورى الذى تلعبه الصوفية فى مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك لإرساء دعائم الأمن والسلام والتصدى بكل قوى للتطرف والإرهاب وذلم من خلال المنهج الإسلامى الوسطى الذى تقدمه الزوايا الصوفية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا. 

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الجدير بالذكر، أن الشيخ فوزى الطباع هو عميد رواق الإمام الرفاعى بالأردن، ومن علماء التصوف الإسلامى الكبار الذين قدموا الكثير لخدمة الدين الإسلامى داخل الأردن وخارجها. 

كواليس زيارة عميد رواق الامام الرفاعي الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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