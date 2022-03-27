الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعليمات جديدة من وزير الأوقاف بشأن فتح المساجد في رمضان (فيديو)

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقطع فيديو لضوابط فتح المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد وزير الأوقاف خلال المقطع المصور الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

وأضاف أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافقت على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان.

وأكد وزير الأوقاف أن درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

وأعلن وزير الأوقاف عن فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة، وأيضًا السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شهر رمضان المبارك مقطع فيديو لضوابط فتح المساجد ضوابط فتح المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

مسلسلات رمضان 2022.. وفاء عامر تكشف كواليس شخصيتها فى «جزيرة غمام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»