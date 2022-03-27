تعليمات جديدة من وزير الأوقاف بشأن فتح المساجد في رمضان (فيديو)

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقطع فيديو لضوابط فتح المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد وزير الأوقاف خلال المقطع المصور الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

وأضاف أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافقت على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان.

وأكد وزير الأوقاف أن درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

وأعلن وزير الأوقاف عن فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة، وأيضًا السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.