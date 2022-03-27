الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسي روسي يؤكد استحالة استبعاد بلاده من وكالة الطاقة الذرية

أوليانوف
أوليانوف

 أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه من المستحيل استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "إنه من الصعب التعليق على تصريحات أمّية".


ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن أوليانوف، تعليقًا على تصريح مستشارة وزيرة الطاقة الأوكرانية أولينا زركال حول استبعاد روسيا من الوكالة، قوله: "من الصعب بالنسبة لي أن أعلق على التصريحات الأمية لمستشارة الوزير الأوكراني".


وأضاف أوليانوف: "في البداية مستشارة الوزير الأوكراني كان عليها أن تتعرف على الميثاق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تفهم أنه من المستحيل استبعاد روسيا أو أي دولة أخرى من الوكالة ومثل هذا الخيار غير منصوص عليه في الميثاق الأساسي للوكالة".


ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه سيكون "من المستحيل" إجبار روسيا على الخروج بشكل كامل من أراضي بلاده.


ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد عن زيلينسكي قوله إن محاولة إخراج روسيا بالكامل من الأراضي الأوكرانية "ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".


وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يريد التوصل إلى "تسوية" مع موسكو بشأن منطقة دونباس شرقي البلاد، مشيرًا إلى أنه يريد خروج القوات الروسية من أجزاء من البلاد التي دخلتها منذ بدء العملية العسكرية في بلاده في فبراير 2022، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق "ممكن فقط" إذا تم انسحابهم.

 

وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب الوضع في مدينة سلافوتيتش الأوكرانية، حيث يعيش العديد من الأشخاص الذين يعملون في محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

 

فيما أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي عن إجراء مناورات في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان.


وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تراقب عن كثب الوضع في مدينة سلافوتيتش الأوكرانية، حيث يعيش العديد من الأشخاص الذين يعملون في محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.


وأضاف جروسي، في تصريح، أن الهيئة التنظيمية النووية في البلاد أبلغت، اليوم، الوكالة بأن القوات الروسية استولت على المدينة.


وأشار إلى أنه لا يزال قلقًا بشأن قدرة الموظفين في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية على التناوب بانتظام والعودة إلى منازلهم في مدينة سلافوتيتش القريبة للراحة، حيث قالت الهيئة التنظيمية إنه لم يكن هناك تناوب للموظفين في المحطة منذ ما يقرب من أسبوع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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