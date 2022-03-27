الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

50 % تخفيضًا على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية فى الصعيد

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

ترأسالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية لدفع العمل بها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الأثرية.

وخلال الاجتماع، اتخذ مجلس الإدارة عددا من القرارات لدعم منتج السياحة الثقافية؛ شملت الموافقة على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال أشهر كل من أبريل ومايو ويونيو 2022، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، والذي سبق ووافق عليه مجلس الإدارة بعاميه السابقين، بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، خلال أشهر كل من يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبيق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تحديد مواعيد الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٤ عصراً، فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ؛ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدى فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة ١٠ صباحاً وحتى ١ ظهراً، والفترة المسائية من الساعة ٨ مساءً وحتى ١١ مساءً.

أما مناطق الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٤ عصراً، كما سوف تستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بالمواعيد نفسها.

وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني مواعيد العمل في رمضان إدارة المواقع الأثرية محافظات الصعيد

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