الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد الكرة يتقدم بالشكر لشركة «برزنتيشن سبورتس»

جريدة الدستور

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة  جمال علام، بجزيل الشكر إلى شركة برزنتيشن سبورتس راعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، لدورها الكبير في دعم منتخب مصر الأول قبل مباراته المصيرية أمام السنغال مساء الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتوفير طائرة خاصة للمنتخب في رحلته التى توجهت اليوم إلى داكار بهدف توفير كافة سبل الراحة لمنتخبنا الوطنى من اجل تحقيق حلم الشعب المصرى بالوصول الى كأس العالم.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم،  تقديره العميق لشركة برزنتيشن سبورتس ودعمها للكرة المصرية بصفة عامة ومنتخب مصر الأول بصفة خاصة وإسعاد الجماهير المصرية.

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