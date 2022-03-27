زيلينسكي: مستعدون للقبول بحياد أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن قضية حياد أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، يتم درسها بعمق.



وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت وبثت عبر قناة تليجرام للإدارة الرئاسية الأوكرانية إن أحد بنود المفاوضات يتناول الضمانات الأمنية والحياد.

وأضاف: "نحن مستعدون للقبول به. هذا البند في المفاوضات قيد النقاش، يتم درسه بعمق".

وتدارك: "لكنني لا أريد أن يكون وثيقة على طريقة اتفاقات بودابست"، في إشارة الى اتفاقات وقعتها روسيا العام 1994 تضمن وحدة أراضي وأمن ثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة بينها أوكرانيا، في مقابل التخلي عن الأسلحة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتي.

ويلتقي وفدان روسي وأوكراني مجددا بداية الأسبوع في جولة مفاوضات مباشرة في تركيا.

وأعلنت الرئاسة التركية مساء الأحد أن هذه المفاوضات ستتم في إسطنبول.

وكان زيلينسكي يتحدث في مقابلة أجريت عبر الفيديو واستمرت أكثر من ساعة ونصف ساعة مع صحفيين من قناة دوجد الروسية المعارضة ومن موقع ميدوزا المستقل، وهما محظوران في روسيا، إضافة إلى صحيفة كومرسانت.

وفي روسيا، طلبت هيئة الإشراف على وسائل الإعلام في بيان من وسائل الإعلام الروسية عدم نشر هذه المقابلة لافتة إلى أن تحقيقا فتح بحق من شاركوا في إجرائها.