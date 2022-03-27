أوليانوف: من المستحيل استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، مساء اليوم الأحد، أنه من المستحيل استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أوليانوف معلقا على تصريح مستشارة وزيرة الطاقة الأوكرانية أولينا زركال، حول استبعاد روسيا من الوكالة: "من الصعب بالنسبة لي أن أعلق على التصريحات لمستشارة الوزير الأوكراني في البداية، لن يضرها أن تتعرف على الميثاق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تفهم أنه من المستحيل استبعاد روسيا أو أي دولة أخرى من الوكالة، مثل هذا الخيار غير منصوص عليه في الميثاق الأساسي للوكالة"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده لن تستكمل المحادثات مع روسيا إذا واصلت المطالبة بنزع السلاح من القوات الأوكرانية.

وتابع الرئيس الأوكراني، في كلمة له مساء اليوم الأحد، أن بلاده تسعى لتبادل كامل للأسرى مع روسيا، منوهًا بأن بلاده الآن أصبحت مدمرة أكثر من الشيشان خلال حربها مع روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في التصدي ومنع دخول القوات الروسية إلى قلب مدينة "ماريوبل"، منوهًا إلى أن "روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية الحرب".

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن بلاده تسعى لتبادل كامل للأسرى مع موسكو، مطالبًا الغرب بالتحلي بمزيد من الشجاعة في مساعدة أوكرانيا".

وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري دفاع البلدين سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا.

هذا، وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد اليوم الأحد، وجود حوار مع الصين لتعزيز الحلول الدبلوماسية بشأن الصراع في أوكرانيا.