الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لجنة الطاقة بالشيوخ تستكمل مناقشة تغيرات المناخ بحضور 4 وزراء.. غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا غدا الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لاستكمال مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي، و25 عضوا عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

لجنة الطاقة تستكمل مناقشة طلب مناقشة تغيرات المناخ المقدم من النائب وليد التمامي 

حيث يعقد الاجتماع بحضور 4 وزراء ممثلين عن الحكومة او من يمثلهم وهم: «وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكان قد تفقد وفد من  لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اليوم الأحد، ميناء أبو طرطور بمحافظة البحر الأحمر، في اطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة، لتفقد عدد من الموانيء البحرية وعدد  من المحاور والطرق بالمحافظة.

واستعرض المهندس محمد محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدين بميناء سفاجا وأبو طرطور أمام وفد لجنة النقل والمواصلات ما تم إنجازه بالميناء.

لجنة الطاقة والبيئة مجلس الشيوخ النائب عبدالخالق عياد مناقشة طلب المناقشة تغيرات المناخ ا

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