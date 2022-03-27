الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عباس ينتقد ازدواجية المعايير الغربية على حساب الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد سياسة "ازدواجية المعايير" التي يمارسها الغرب في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وتجاهله لـ "جرائم الاحتلال" الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.


وقال عباس الذي لم يدن الغزو الروسي لأوكرانيا خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أن الحرب أظهرت "ازدواجية المعايير بشكل صارخ رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت حد التطهير العرقي والتمييز العنصري كما أقرت بذلك منظمات حقوق الإنسان".


وأثار صمت عباس الذي تعتمد سلطته في الاراضي الفلسطينية على الاتحاد الأوروبي كمانح أساسي، حفيظة العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين.
وروسيا عضو في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والتي تعترف رسميا بفلسطين كدولة.
وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد اعتبرتا الأراضي الفلسطينية في تقاريرهما مسرحا "للتفرقة العنصري".
وأضاف عباس "لا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون".
ورأى الرئيس الفلسطيني أن "ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ، وإننا نتساءل هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتهان كرامته، وانتهاك حقوقه الشرعية، بدون اتخاذ تدابير وطرق تؤدي إلى نهاية هذا الاحتلال؟".
من جهتها، اعتبرت العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن الصمت الفلسطيني لا يعني دعما صريحا لموسكو.
وبحسب عشراوي فإن الرفض الفلسطيني لإدانة الغزو الروسي مرده إلى شعور بـ "النفاق" و"الظلم" بسبب العقوبات التي فرضها الغرب بسرعة على روسيا، لكنه في المقابل لم يتحرك ضد إسرائيل بسبب سياستها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت لوكالة فرانس برس قبل لقاء عباس وبلينكن "نحن لسنا في صف روسيا لكننا نشعر بالظلم".
احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 وفقا لبيان المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)