الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

لقي مستوطنان اثنان مصرعهما وأصيب آخرون إصابات وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الأحد، إثر عملية إطلاق نار في الخضيرة شمال فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن مسلحا ببندقية أطلق النار تجاه عناصر أمن إسرائيلية التي ردت بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة شرطيين بـنيران صديقة، وفقا لما نقله موقع «عرب 48».

وذكرت مصادر طبية، أنه تم نقل ثلاثة مصابين بحالة تتراوح بين متوسطة وخطيرة لتلقي العلاج في المستشفى، فيما يتم الحديث عن حالتين حرجتين.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن شرطيين أصيبا بإطلاق نار وأنه تم تحييد مطلقي النار، وسط حديث عن عملية إطلاق نار نفذها شخصان.

ومن جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي يتوجه إلى مكان عملية إطلاق النار في الخضيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أن الشرطة تلقت بلاغا عن اطلاق نار في شارع هربرت في الخضيرة ، وأن رجلي شرطة أصيبا بجراح فيما تم تحييد مطلقي النار على ما يبدو على يد رجال الشرطة. 

في حين قال متحدث بلسان نجمة داود الحمراء، إن خمسة اشخاص أصيبوا بإطلاق النار في الخضيرة، من بينهم ثلاثة رجال حالتهم متوسطة.

والثلاثاء الماضى، أعلنت نجمة داود الحمراء في إسرائيل، عن مقتل 4 مستوطنين في عملية طعن وقعت في بئر السبع.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء في بيان بأن "مصابة تبلغ من العمر 50 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها البالغة، فيما تم تقديم العلاج الأولي لمصابة تبلغ من العمر 65 عامًا، وهي بحالة حرجة، وأصيب رجل عمره خمسون عامًا بجروح متوسطة، وسيدة عمرها أربعون عامًا أيضًا بجروح متوسطة.

وقال المسئول الإسرائيلي إن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على منفذ عملية الطعن مما أدى إلى وفاته.

مستوطنين فلسطين المحتلة الخضيرة بندقية مصابين

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وائل لطفي

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