الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل مثيرة في مقتل طفلة على يد والدها بالزاوية الحمراء (فيديو)

الطفلة تمارا
الطفلة تمارا

طفلة صغيرة لم تكمل عامها الرابع من عمرها، كل ما كانت تريده لعبة أو بعض الحلوى، ليبدأ والدها بالاعتراض ثم الضرب المبرح والتعذيب، وهو ما لا يتحمله جسدها الصغير لتسقط جثة هامدة.

التقت "الدستور" شقيق طفلة الزاوية الحمراء التي قتلت على يد والدها كاشفا تفاصيل الجريمة، وقال إن والده يتعاطى مخدر الآيس منذ عام ومنذ ذلك الوقت تغير أسلوبه وأغلق ورشته، وبدأ ينهال بالضرب على جميع إخوته "دون رحمة"، مضيفا: "أبويا كان كويس جدا لحد ما أدمن المخدرات"، موضحا أن والديه منفصلين منذ سنوات ويقيم هو وإخوته عند والده.

صرخات شقيقتي كان تقطع القلب

وتابع: “يوم الحادث كنت في عملي كالمعتاد، وأنا في وسط العمل تلقيت مكالمة هاتفية يخبرونى بها أن والدي قتل تمارا شقيقتي الصغرى بعدما انهال عليها بالضرب، تركت عملي وذهبت للمنزل كالمجنون وكل ما يدور في راسي شقيقتي الصغيرة بأي ذنب قتلت، شاهدتها وهي جثة هامدة والكدمات تغطي جسدها بأكمله، لكن وجهها كان مبتسماً بشوشا”.

بدأت الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول طفلة  تدعي تمارا معروف البالغة من العمر 4 سنوات جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين صحة الإخطار وأن جثة الطفلة يوجد بها إصابات تؤكد تعرضها للتعذيب.

وكشفت التحريات الأولية بأن والدها المتهم بارتكاب الواقعة، حيث كان يعذب الطفلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

طفلة تعذيب والدها التعذيب تفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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