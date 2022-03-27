الصحة: لدينا رصيد من لقاحات كورونا يكفى لتطعيم 40 مليون مواطن

استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، تقريرًا حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر.

وأشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محليًا، جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظرًا لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، ويقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشرًا جيدًا وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفًا أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.

ترأس الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.