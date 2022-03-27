استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في فيتنام، سجلت السلطات الصحية 91 ألفا و916 إصابة جديدة بفيروس كورونا فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 9 ملايين و11 ألفا و473 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 48 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 42 ألفا و306 حالات وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 59 ألفا و555 إصابة جديدة و82 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 مليونا و364 ألفا و723 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 158 ألفا و782 وفاة.

وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة 47 ألفا و338 إصابة جديدة و98 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و334 ألفا و154 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 27 ألفا و699 وفاة.

وفي هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 ألفا و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و753 ألفا و 878 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و898 حالة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 7076 إصابة جديدة و83 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و450 ألفا و94 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 56 ألفا و381 وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 4849 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و72 ألفا و5 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1250 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و94 ألفا و59 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 11 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و520 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 50 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، حتى ظهر اليوم الى 140 ألفا و21 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 2299 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و151 الفا و88 شخصا.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3195 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و896 ألفا و 593 حالة والوفيات إلى 5585 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 3077 إصابة جديدة و100 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و998 ألفا و953 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 154 ألفا و670 وفاة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 330 إصابة جديدة و131 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و676 ألفا و991 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 59 ألفا و15 وفاة.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 1939 إصابة جديدة و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و840 ألفا و788 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 64 ألفا و905 وفاة.

وفي سلوفاكيا، سجلت وزارة الصحة 5560 إصابة جديدة و19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و687 ألفا و425 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 19 ألفا و270 وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 1250 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 956 ألفا و742 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6475 وفاة.

وفي ليتوانيا، سجلت وزارة الصحة 1994 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و15 ألفا و10 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8818 وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت وزارة الصحة 1137 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 790 ألفا و620 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5575 وفاة.

وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 647 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 551 ألفا و714 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 2439 وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 784 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 959 ألفا و276 حالة إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6785 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و87 ألفًا و183 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8509 حالات وفاة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 292 إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 660 ألفًا و 151 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 131 ألفا و403 إصابات.. بينما ظلت حصيلة الوفيات 91 متوقفة عند حالة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و262 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن حالتين وفاة واحدة، و1497 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و965 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و712 ألفًا و263 إصابة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1273 إصابة و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و969 ألفا و44 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و758 حالة وفاة.