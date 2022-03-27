كيروش يدرس الاستعانة بحمدى فتحى كليبرو متقدم أمام السنغال

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب «ديامينياديو» الأوليمبى، فى السابعة مساء غد، استعدادًا لمواجهة نظيره السنغالى، غدًا الثلاثاء، فى إياب الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم، التى ستقام فى قطر أواخر العام الجارى.

واقترب «الفراعنة» خطوة من التأهل لبطولة كأس العالم، بعد تمكنه من الفوز بنتيجة ١-٠، خلال مباراة الذهاب التى أُقيمت على ملعب استاد القاهرة، يوم الجمعة الماضى.

ويدرس الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة كارلوس كيروش، الاستعانة بلاعب الوسط حمدى فتحى فى خط الدفاع خلال مباراة السنغال، بهدف التأمين الدفاعى أمام الهجوم الضاغط المتوقع من «أسود التيرانجا» لتعويض خسارته بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، خاصة مع غياب محمود حمدى «الونش» ومحمد عبدالمنعم.

وتحدث «كيروش» مع جهازه المعاون داخل فندق الإقامة عن رغبته فى إغلاق جميع المساحات أمام لاعبى السنغال، بداية من وسط الملعب، خاصة بعدما نجح ساديو مانى فى التوغل بالكرة من هذه المنطقة ٣ مرات خلال مباراة الذهاب، فى ظل نجاح الظهيرين أحمد أبوالفتوح وعمر جابر فى غلق الطرفين بشكل جيد.

واقترح المدرب البرتغالى الاستعانة بحمدى فتحى كليبرو متقدم، يؤدى مهام مزدوجة بين الدفاع والوسط، بهدف غلق منطقة الوسط بشكل تام، وحرمان لاعبى السنغال من التوغل عبرها، إضافة إلى تعويض غياب «عبدالمنعم» و«الونش»، بسبب الإصابة وتراكم الإنذارات.

ورأى أن هذا الحل يحافظ على وجود ٣ فى خط الوسط، هم محمد الننى وحمدى فتحى وعمرو السولية، و٥ فى الدفاع هم: عمر جابر وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وأحمد أبوالفتوح. ولم يستبعد المدير الفنى للمنتخب الاستعانة برامى ربيعة أو على جبر فى الدفاع، رغم تأخر انضمامهما إلى معسكر المنتخب كبديلين لـ«الونش» و«عبدالمنعم»، خاصة أنهما مميزان بطول القامة، ما يسهم فى مواجهة أطوال لاعبى السنغال، إلى جانب سابقة مشاركتهما مع المنتخب الوطنى.

وقال «كيروش» فى حديثه مع معاونيه إن فرص ظهور «ربيعة» أو «جبر» فى التشكيل الأساسى للمنتخب أمام السنغال قائمة، فى ظل الخبرات الدولية التى يتمتع بها الثنائى، وتميزهما بطول القامة الذى يحتاجه فى غياب «عبدالمنعم» و«الونش»، معتبرًا أنه من الصعب الاعتماد على ياسر إبراهيم وأيمن أشرف معًا فى تلك المواجهة الصعبة، بسبب قصر قامتيهما.

واهتم مدرب «الفراعنة» بالجانب المعنوى للاعبين، وشدد على ضرورة التركيز الشديد وبذل قصارى جهدهم فى مباراة الإياب، لأنهم على بُعد ٩٠ دقيقة فقط من تحقيق حلم الوصول إلى المونديال.

وقال فى حديثه مع لاعبى مصر، إن المنتخب السنغالى سيخوض المباراة تحت ضغط كبير، لأنه لعب أمام «الفراعنة» ٢١٠ دقائق متواصلة دون أن يتمكن من هز الشباك، ما قد يحوّل الأمر إلى «عقدة» لديه مع مرور الوقت.