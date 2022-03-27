الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العالمي للمطارات» يوصي باعتماد خطة عمل موحدة لمواجهة أية تحديات صحية جديدة

جريدة الدستور

أوصى المجلس العالمي للمطارات - خلال اجتماعه بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد - باعتماد خطة عمل موحدة تتسق فيها الإجراءات لمواجهة أية تحديات صحية جديدة.
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات عقد اليوم بمسقط اجتماعه الـ65 برئاسة الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان رئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية، وبمشاركة 29 رئيسًا تنفيذيًا للمطارات الإقليمية والعالمية.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران الدولية، ومشروعات الاستدامة البيئية والاقتصادية والتحديات التي تؤثر على قطاع المطارات والطيران المدني.
وأقر الاجتماع - في ختام أعماله - توصيات باعتماد تحديثات في قوانين الأمن والسلامة والاستدامة البيئية واعتماد مركز جديد للذكاء الاصطناعي لكافة مطارات العالم من أجل توفير البيانات والتحليلات الضرورية للمطارات لتكون أكثر قدرة على التخطيط للمشروعات المستقبلية على المستوى التنفيذي، وإقامة مركز تدريبي افتراضي مشترك تحت مظلة مجلس المطارات العالمي لتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع.
ودعا الاجتماع إلى إجراء مراجعة شاملة للرسوم والتدابير التي يمكن أن تتخذها المطارات لضمان قدرتها على العمل ككيانات مستقلة في حد ذاتها قبيل اجتماع منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" الذي سيعقد في سبتمبر القادم.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان قوله إن الاجتماع بحث عودة حركة السفر تدريجيًا بعد جائحة فيروس "كوفيد 19"، ما يبشر باستعادة الحركة الجوية في المطارات العالمية مع صعود أرقام المسافرين في الأشهر الأولى من العام الجاري، مما يؤكد عودة استقرار القطاع والعاملين فيه.
من جهته، قال المدير العام لمجلس المطارات العالمي لويس فيليبي، إن الاجتماع ناقش وضع الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات أمام قطاع الطيران خاصة فيما يتعلق بالعمل بين المطارات لمواجهة تغير المناخ والحرص على فتح الأسواق ودعم التحول لقطاع الطيران ليكون صديقا للبيئة.
وتترأس سلطنة عُمان (ممثلة في مطارات عُمان) الدورة الحالية لمجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية عام 2023.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

كيروش يدرس الاستعانة بحمدى فتحى كليبرو متقدم أمام السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)

وزير الجيش الإسرائيلى يجتمع مع أنتونى بلينكن