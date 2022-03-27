«العالمي للمطارات» يوصي باعتماد خطة عمل موحدة لمواجهة أية تحديات صحية جديدة

أوصى المجلس العالمي للمطارات - خلال اجتماعه بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأحد - باعتماد خطة عمل موحدة تتسق فيها الإجراءات لمواجهة أية تحديات صحية جديدة.

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات عقد اليوم بمسقط اجتماعه الـ65 برئاسة الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان رئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية، وبمشاركة 29 رئيسًا تنفيذيًا للمطارات الإقليمية والعالمية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران الدولية، ومشروعات الاستدامة البيئية والاقتصادية والتحديات التي تؤثر على قطاع المطارات والطيران المدني.

وأقر الاجتماع - في ختام أعماله - توصيات باعتماد تحديثات في قوانين الأمن والسلامة والاستدامة البيئية واعتماد مركز جديد للذكاء الاصطناعي لكافة مطارات العالم من أجل توفير البيانات والتحليلات الضرورية للمطارات لتكون أكثر قدرة على التخطيط للمشروعات المستقبلية على المستوى التنفيذي، وإقامة مركز تدريبي افتراضي مشترك تحت مظلة مجلس المطارات العالمي لتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع.

ودعا الاجتماع إلى إجراء مراجعة شاملة للرسوم والتدابير التي يمكن أن تتخذها المطارات لضمان قدرتها على العمل ككيانات مستقلة في حد ذاتها قبيل اجتماع منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" الذي سيعقد في سبتمبر القادم.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان قوله إن الاجتماع بحث عودة حركة السفر تدريجيًا بعد جائحة فيروس "كوفيد 19"، ما يبشر باستعادة الحركة الجوية في المطارات العالمية مع صعود أرقام المسافرين في الأشهر الأولى من العام الجاري، مما يؤكد عودة استقرار القطاع والعاملين فيه.

من جهته، قال المدير العام لمجلس المطارات العالمي لويس فيليبي، إن الاجتماع ناقش وضع الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات أمام قطاع الطيران خاصة فيما يتعلق بالعمل بين المطارات لمواجهة تغير المناخ والحرص على فتح الأسواق ودعم التحول لقطاع الطيران ليكون صديقا للبيئة.

وتترأس سلطنة عُمان (ممثلة في مطارات عُمان) الدورة الحالية لمجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية عام 2023.