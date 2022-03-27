سعيد شيمي يناقش كتاب «الإدراك والمتعة في صورتي السينمائية».. الأربعاء

تقيم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة حفل توقيع كتاب «الإدراك والمتعة فى صورتى السينمائية» للمصور السينمائي سعيد شيمى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 مارس الجاري بالمبنى الجديد بالمعهد العالي للسينما مدرج 1 في تمام الساعة الثانية عصرًا.

يأتي ذلك في إطار دعم أكاديمية الفنون برئاسة «جبارة» للمشروع الوطني للقراءة، وحرص الأكاديمية على تشجيع الأجيال الجديدة على القراءة.

محمد سعيد شيمى أحمد سعيد شيمى، واسم الشهرة سعيد شيمى مصور سينمائي ومصور تحت الماء ومحاضر ومدرس للتصوير، مواليد القاهرة حى عابدين ولد فى 23 مارس 1943، وتنتمي عائلته لمحافظة المنيا.

له عديد من المقالات المتنوعة عن السينما والتصوير نشرت في عدة مجلات من عام 1968 حتى الآن.

مؤلف مجموعة من الكتاب عن التصوير هي: «التصوير السينمائي تحت الماء» عام 1996، تاريخ التصوير السينمائي في مصر عام 1897 - 1996" عام 1997، الحي السينمائية للأطفال عام 1998، السينما وحيلها الساحرة عام 1998، أفلامى مع عاطف الطيب عام 1999، الخدع والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصري «جزء1» عام 2002، كلاكيت أول مرة عام 2002، القاهرة والسينما، مع مؤلفين أخرين عام 2002، الخدع والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصري (جزء2) عام 2003، محسن نصر الإبداع على الوتر الحساس عام 2003، اتجاهات الإبداع في الصورة السينمائية عام 2003 ، تجربتى مع الصورة السينمائية جزء1 عام 2004 ، الصورة السينمائية بالوسائل الرقمية عام 2004، تجربتى مع الصورة السينمائية (جزء2) عام 2005، سينما آخر شقاوة عام 2006، سحر الألوان من اللوحة إلى الشاشة عام 2007، أوهام تصنيع و ابتكار المعدات للسينما المصرية عام 2008، الصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية عام 2013".