الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرفة التجارية في الجيزة تشيد بقرار تخفيف قيود كورونا

محمد إمبابى رئيس
محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية

أشاد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة بالإجراءات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح والتي تهدف إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لدواعى جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها تدل على نجاح الدولة في الحد من انتشار الفيروس.

وقال إمبابى إن الإجراءات الأخيرة والتي تضمنت السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، والسماح بإقامة موائد الرحمن، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بداية من أبريل المقبل.

وطالب جميع أعضاء الشعب التجارية التابعين للغرفة بالالتزام بالإجراءات الأخيرة للحكومة، موضحا أنها منحت الفرصة للكثير من أصحاب المطاعم والمقاهي للاستفادة من مد فترات العمل، وهو ما يعيد التوازن للسوق بصورة تدريجية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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