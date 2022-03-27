«أصول التربية الحديثة».. «البحوث الإسلامية» تعقد ندوة تثقيفية بالأقصر

نظمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية لواعظات الأزهر بمشاركة الوعاظ ندوة تثقيفية بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر بعنوان: “أصول التربية الحديثة” بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبيت العائلة المصرية.

وشهدت الندوة مناقشة الكثير من المفاهيم والقضايا التي تدور حول المفاهيم التربوية وانعكاساتها على استقرار المجتمع، حيث استعرضت القافلة التربية السليمة للنشء من الناحية الدينية والأخلاقية والمجتمعية، كما ناقشت أهمية المرحلة العمرية للطفل وضرورة الاهتمام بها حتى يتم تأهيليه للتعامل الأمثل في المجتمع، كما تم الاتفاق مع لجنة حماية الطفل برئاسة محافظ الأقصر لتنظم وعاظ وواعظات الأزهر مجموعة من اللقاءات التوعوية لأطفال المحافظة.

وكانت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي وجهها الأمين العام للمجمع، الدكتور نظير عيّاد، قد وصلت الأقصر أمس لتنفيذ برنامج توعوي لواعظات الأزهر في محافظة الأقصر، بمشاركة الوعاظ، برئاسة الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام لشئون الواعظات، ومشاركة الدكتور أحمد همام مدير الإعلام الديني بالأمانة العامة للمجمع، وتسعى القافلة إلى نشر الفكر الدينى الصحيح والتوعية بين المواطنين بالمنهج الإسلامي الصحيح.