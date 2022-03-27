الإذاعة البريطانية تحض طالبان على العودة عن قرارها بحجب القنوات الدولية

حضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" طالبان، الأحد، على التراجع عن قرارها بحظر بث برامج القنوات الدولية في أفغانستان، الأمر الذي أدى إلى حجب نشرات أخبار الإذاعة البريطانية.



وقال طارق كفالا رئيس خدمة "بي بي سي" باللغات الأجنبية في بيان: "تم وقف بث نشرات أخبار هيئة الإذاعة البريطانية باللغات البشتونية والفارسية والأوزبكية في أفغانستان، بعد أن أمرت طالبان القنوات التليفزيونية الشريكة بإزالة المحطات الدولية من موجات البث الخاصة بها".



وأضاف: "ندعو طالبان إلى التراجع عن قرارها والسماح للقنوات الشريكة بإعادة بث نشرات أخبار+ بي بي سي+ بشكل فوري".



ووصف كافالا خطوة طالبان بأنها "تطور مقلق في وقت تسود الشعب الأفغاني حالة من الغموض والاضطراب".



ولفت إلى أن أكثر من ستة ملايين أفغاني يتابعون نشرات أخبار "بي بي سي" التليفزيونية يوميًا، مضيفا "من الأهمية بمكان ألا يتم حرمانهم الوصول إلينا في المستقبل".



وجاءت هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه حركة طالبان التي استولت على السلطة الصيف الماضي لضغوط متزايدة عقب منعها تعليم الإناث مؤخرًا.



وأعلنت جمعيات الدفاع عن حقوق النساء في أفغانستان، الأحد، نيتها تنظيم تظاهرات إذا لم تُعد طالبان فتح المدارس الثانوية للبنات الأسبوع المقبل، والتي أغلقت أبوابها الأربعاء بعد إعادة فتحها.

ومنعت حركة طالبان نشرات الأخبار لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصوت أمريكا من البث على وسائل إعلام أفغانية، في تقييد أخر على الحرية بالبلاد.



وذكرت خدمة "بي بي سي باشتو" الناطقة بلغة الباشتو اليوم الأحد، إن نشرات الأخبار بلغات الباشتو والفارسية والأزبكية قد تم منعها في أفغانستان.



تأتي الخطوة بعد أن أمرت طالبان شركاء تليفزيون بي بي سي بما في ذلك المحطات التليفزيون المحلية "شامشاد" و"أريانا" و"أزيرو"، بإزالة محطات البث الدولية من على موجاتها.