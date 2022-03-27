4 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عصابة الاتجار فى الشابو بسفاجا

حدّدت محكمة استئناف قنا يوم ٤ أبريل المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من ٤ متهمين، وذلك أمام محكمة الجنايات بالبحر الأحمر بعد ضبطهم بحوزتهم ٢٠ كيلو من مخدر الشابو بمدينة سفاجا.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن تفاصيل القضية أن ٤ أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لترويح الشابو المخدر والحشيش.

كان مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسفاجا قد ألقي القبض على تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة من المناطق الحدودية وخاصةً مخدرى الأيس الشابو والحشيش وترويجهما على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث يقوم أحد المتهمين "زعيم التشكيل العصابى" بالتمويل اللازم وعقد الصفقات مع مهربى المواد المخدرة، بينما يقوم متهمان آخران بنقل وتخزين المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للمتهم الأخير الذي يقوم بترويج المواد المخدرة على عملائهم داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، تمكن الرائد الحسيني حلمي من مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة سفاجا وضبطت بحوزتهم كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 20 كجم 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2٫500 كيلو جرام- مبلغ مالى 5 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 40 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة والتحفظ على المضبوطات وقررت النيابة حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهم حتي صدر قرار إحالتهم لمحكمة الجنايات.