رئيس وزراء فلسطين: الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعيًا الدول الصديقة لإزالة العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام حق المواطنين في مدينة القدس في ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.

وقال "اشتية" - في بيان صحفي - إن نجاح الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية والعدالة، مُبديًا رضاه عن سير العملية الانتخابية، وترحيبه بنتائجها التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية ظهر اليوم.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لتمكين المواطنين هناك من ممارسة حقهم الديموقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وقال "اشتية" إن إصرار الحكومة الفلسطينية على إجراء الانتخابات المحلية نابع من مسئولياتها تجاه المواطنين واحترامها لحقهم في اختيار ممثليهم بحرية.

كانت أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، السبت، عن تصويت 26.5% من المواطنين المؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الواحدة ظهرًا وصل إلى 189,308 من مجمل المواطنين المؤهلين للتصويت البالغ عددهم 715,413 ناخب وناخبة.

وأكدت اللجنة أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 315 منتشرة في 50 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن تمديد الاقتراع في بلدة تفوح بمحافظة الخليل لمدة ساعة- أي حتى الثامنة مساءً- بسبب حادث أليم أدى لوفاة 5 مواطنين، كما ستمدد ساعات الاقتراع في بلدة جبع بمحافظة القدس حتى التاسعة مساء لتعويض ساعات إغلاق المركز في الفترة الصباحية.