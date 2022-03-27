الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره اليابانى التحضير للدورة الثامنة تيكاد -8

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي التحضير للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد-8" التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أغسطس المقبل.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأحد- أن اللقاء تم افتراضيا، حيث استعرض الجانبان أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري المنعقد حاليا خلال الفترة من 26 إلى 27 مارس الحالي، وما تمّ تداوله من أفكار ومن محاور تتعلق خاصة بتحديات التنمية الاقتصادية بالقارة الافريقية ومسائل السلم والأمن الدوليين وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاديات الإفريقية.
وتوافق الوزيران على أهمية متابعة نتائج الاجتماع الوزاري الحالي ومواصلة التشاور بشأن هذه القضايا الهامة وإثرائها تمهيدا لأشغال الدورة الثامنة لندوة طوكيو بتونس.
وأطلع الجرندي نظيره الياباني بتقدم استعدادات تونس لاحتضان مؤتمر طوكيو ومراحل التحضيرات التي انطلقت منذ يوليو 2020 بالتنسيق مع الجهات المنظمة، مؤكدا جاهزية بلاده التامة لتوفير الظروف المثلى لاحتضان الندوة ووضع كامل إمكانيات الدّولة من أجل إنجاحها.
وفي السياق، ثمن وزير الخارجية الياباني المجهودات المتواصلة التي تقوم بها تونس في إطار احتضانها للدّورة المقبلة لندوة "تيكاد-8" والتنسيق المستمر في هذا الخصوص مع السلطات اليابانية والجهات المنظمة الأخرى.
وأشار بيان الخارجية التونسية إلى أن الوزيرين استعرضا عراقة روابط الصداقة التونسية-اليابانية ومتانتها والسبل الكفيلة لتدعيمها والتركيز على القطاعين الاقتصادي والاستثماري، وأكد الطرفان على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الثنائي بما يضمن تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس والارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وتبادل الوزيران الآراء حول أهم القضايا الدّولية الراهنة، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين في الوقت الذّي لا يزال العالم يتعافى من المخلّفات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
واتّفق الوزيران على ضرورة معالجة الأزمات والصعوبات الراهنة في إطار الآليات الأممية ومواصلة المشاورات الثنائية بشأنها استئناسا بتجربتيهما كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي أو في إطار عضوية تونس الحالية بمجلس السلم ولأمن للاتحاد الافريقي وكذلك في كل الفضاءات الأخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

الأرصاد الجوية تطلق تحذيراتها للمواطنين بسبب الطقس

كيروش يدرس الاستعانة بحمدى فتحى كليبرو متقدم أمام السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون فندقا بالقدس وشرطة الاحتلال تعتقل مُحاميًا فلسطينيًا

شكري يصل إسرائيل لحضور اجتماع وزراء خارجية 4 دول بينهم أمريكا (صور)

وزير الجيش الإسرائيلى يجتمع مع أنتونى بلينكن