الأحد 27 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 100 ألف جنيه والمشدد 6 سنوات لتاجر هيروين بكفر شكر

هيروين
هيروين

أصدرت محكمة جنايات القليوبية، الأحد، حكمًا يقضي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي، والمستشار أحمد حسني حمادة، وممثل النيابة أمجد سامي علام، وأمانه سر محمد طايل

وتتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13012 لسنة 2021 مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3376 لسنة 2021 جنايات شمال بنها، أن المتهم "عادل ص ع"،  21 سنة، عامل، مقيم دائرة مركز كفر شكر، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عامل بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وهاتف محمول ومبلغ مالى بنطاق دائرة مركز شرطة كفر شكر، وتحرر محضر، وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن ورد تقرير المعمل الجنائي مؤكدا أنها لمخدر الهيروين فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

المعمل الجنائي مواجهة كفر شكر غرامة 100 ألف جنيه 100 ألف جنيه محكمة جنايات اجهزة الامن مركز شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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