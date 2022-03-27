الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع حطام سيارة ملاكي وأخرى نقل عقب تصادمهما بكفرشكر

حطام سيارة ملاكي
حطام سيارة ملاكي

قام رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية برفع حطام سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بالطماطم، عقب تصادمهما أمام مركز كفر شكر بطريق المنصورة، وسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

شهد طريق بنها المنصورة دائرة مركز شرطة كفرشكر، الأحد، حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالطماطم وأخرى ملاكى، والذي أسفر عن إصابة مواطن.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب للمستشفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالطماطم وأخرى ملاكي بطريق بنها المنصورة بنطاق مدينة كفرشكر.

انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالطماطم وأخرى ملاكى بنطاق مدينة كفرشكر، وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة النقل وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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