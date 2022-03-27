سفير كندا لدى الأمم المتحدة: تكلفة الصراع مع روسيا باهظة للغاية

قال سفير كندا لدى الأمم المتحدة، بوب راي، اليوم الأحد، إن تكلفة الصراع مع روسيا ستكون "باهظة للغاية حتما"، مشيرًا إلى أن "العالم يصبح أكثر خطورة".



وأضاف راي - في تصريحات لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية - إن زيادة الإنفاق الدفاعي والتكاليف الأخرى ستكون شيئا يحتاج الكنديون لمواجهته وسط المخاطر العالمية المستمرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا: "أعتقد أن هذا أمر حتمي بالنظر إلى طبيعة بعض الأزمات التي نواجهها في جميع أنحاء العالم، وهذا شيء علينا مواجهته ككنديين".



وفي الأسبوع الماضي، صوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لعزل روسيا. حصل الاقتراح غير الملزم على دعم من ثلاثة أرباع الأعضاء، بينما أيد خمسة فقط روسيا.



ووصف راي قرار الصين بالامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت لدعم روسيا بأنه "مهم"، وقال إن تأمين وقف إطلاق النار أمر حيوي.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم 24 مارس، أن السلطات الكندية أضافت 160 عضوًا من مجلس الاتحاد إلى قوائم العقوبات الخاصة بها.

كما أعلن ترودو عن شحنات جديدة من الأسلحة الفتاكة، تنوي بلاده تسليمها إلى أوكرانيا.و نقلت "تاس" عن ترودو قوله في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب قمة الناتو: "سنزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الفتاكة في الأيام و الأسابيع المقبلة

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرجي لافروف سيشارك في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان المقرر في الصين 31 مارس الجاري.

وقالت زاخاوفا في إحاطة إعلامية: "ستستضيف الصين في 31 مارس الحالي الاجتماع الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان، وسيرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف".