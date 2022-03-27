1 يونيو.. الحكم على طالب متهم بابتزاز صاحب شركة إعلانات بالشرقية

حجزت محكمة جنايات الشرقية جلسة محاكمة الطالب المتهم بالابتزاز الإلكتروني لطالبة بكلية الطب البيطري لجلسة لجلسة 1 يونيو .

ففي 2021 اتهمت النيابة العامة بالشرقية شخصا يدعى "أحمد. م. ع" 27 عامًا، طالب بكلية الهندسة (صاحب شركة إعلانات) مقيم بنطاق الزقازيق بالابتزاز الإلكتروني لفتاة (طالبة بكلية الطب البيطري) مقيمة محافظة الأقصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المذكور كانت تربطه علاقة عاطفية مع الضحية بعد تعرفهما على بعضهما بعضًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتحصل خلال تلك العلاقة على مقاطع فيديو تسجيلية وصور خاصة بالمتهمة وحال نشوب خلافات بينهما هددها بتلك المقاطع والصور لأجل التّحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم نشر ذلك وتم إحالته لمحكمة الجنايات.

وعاقبت محكمة الجنايات في وقت سابق مواطنا في القضية رقم 34043 لسنة 2019 جنايات مركز منيا القمح وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانته بابتزاز سيدة وتهديدها بمقطع فيديو مقابل مبالغ مالية بمركز منيا القمح.