الولايات المتحدة تقدم مساعدات لمنكوبي إعصار «جومبي» في موزمبيق

قدمت الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 100 ألف دولار كمساعدات إنسانية لدولة موزمبيق، للإسهام في مساعي دعم المناطق المتضررة من إعصار "جومبي" المداري والمدمر.



وأعلن الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الافريقي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن المساعدات ستذهب للمناطق المتضررة في الجزء الشمالي من البلاد لتوفير المأوى والمساعدات الصحية للمنكوبين.



أوضح أن الإعصار والأمطار الغزيرة والرياح العاتية ألحقت الضرر بأكثر من 400 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمساكن والمحاصيل والبنية التحتية.



يذكر أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية لموزمبيق بأكثر من 92 مليون دولار منذ بداية 2021.

وفي ضاحية المدينة الساحلية ناكالا، يبدو الدمار واضحا بينما اقتلعت أجزاء كاملة من منازل على سفح تلة، كما ذكر مصور من الوكالة الفرنسية.

وبلغت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة بحسب معاهد الأرصاد الجوية.

وفتحت ثمانية مراكز إيواء في نامبولا، وكانت المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد تضررت في يناير بسبب العاصفة الاستوائية آنا التي أودت بمئة شخص.

والإعصار غومبي الذي خفت حدته، يتجه حاليًا إلى ملاوي المجاورة التي تشهد أمطارا غزيرة، بحسب الأرصاد الجوية.

في كل عام تتشكل حوالى ثمانين عاصفة أو إعصارًا فوق المياه الاستوائية، وفي جنوب القارة الإفريقية يمتد موسم الأعاصير من نوفمبر إلى أبريل.

ويأتي الإعصار غومبي بعد أقل من شهرين على مرور العاصفة "آنا" بالمنطقة الشمالية من موزمبيق، مأ أدى إلى تسبب كارثة تتمثل في نزوح أكثر من 121000 شخص عبر مقاطعات نياسا ونامبولا وزامبيزيا وتيتي وسوفالاومانيكا الأربع، في البلاد.