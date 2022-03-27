الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي".

تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلية.