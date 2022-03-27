طلاب جامعة طنطا يحصدون المركزين الأول والثاني في مسابقة «المدن الذكية»

حصد طلاب جامعة طنطا خلال مشاركتهم فى أول مسابقة «هاكاثون» مصري عن «المدن الذكية»، الذي استضافته جامعة بنها المركز الأول في مجال المباني الذكية، والمركز الثانى فى مجال الحدائق الذكية على مستوى 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت بالمسابقة.

وهنأ الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين، مؤكدا أنه سيتم تكريمهم من الجامعة، لافتًا إلى دعم ورعاية جامعة للطلاب المبتكرين فى كافة التخصصات فى إطار دعم التحول الرقمي و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار.

وأشاد زكى بإقامة الهاكاثون فى مجال المدن الذكية للاستفادة من ابتكارات الطلاب وأفكارهم فى تقديم حلول مبتكرة فى مجال المباني الذكية التى من المقرر الاستفادة منها وتنفيذها فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لهيئة الإشراف العلمى على إعداد المشاريع د. مروة قمر الدولة أستاذ العمارة ومنسّق برنامج هندسة العمارة البيئية بكلية الهندسة جامعة طنطا، د.بسمة الكيلاني بقسم الحاسبات بكلية الهندسة، د.مى وهبة، أستاذ العمارة المساعد بقسم العمارة، ود. بهاء البوشي استاذ العماره المساعد بقسم العماره، د.أسامة غنيم مدير وحدة الابتكار بالجامعة، وسيف الرحمن مصطفى مدير مركز نادي العلوم بالجامعة، والمهندس مينا مدحت والمهندسة منى رزق، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فوز جامعة طنطا بمراكز متقدمة يأتي في ضوء دعم الجامعة لروح الإبداع والابتكار لدى الطلاب ونتيجة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، موضحاً أن الجامعة شاركت بإجمالي 6 فرق في مجالات: المباني الذكية، والحدائق الذكية، والمستشفيات الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والجامعات الذكية موجهًا الشكر للمشرفين على فرق وطلاب الجامعة المشاركين في الهاكثون.

ضم الفريق الفائز بالمركز الأول فى مجال المباني الذكية طلاب كلية الهندسة: عبد الرحمن عارف متولي، هايدي علاء سعد مسعود، أحمد طلعت أحمد عبيد، روان أسامة الزيات، سعيد قاسم، وضم الفريق الفائز بالمركز الثانى فى مجال الحدائق الذكية طلاب كلية الهندسة: محمد محمد الكومي، محمد عصام البسطويسي، محمد حامد الدياسطي، محمد مصطفي عبد الهادي، احمد عبدالناصر أبو رية