انفصاليو لوجانسك يخططون لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا

يخطط الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة لوجانسك المحاصرة في شرق أوكرانيا لإجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا، مما يزيد الضغط على كييف.

وقال الزعيم الانفصالي ليونيد باسيتشنيك: "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيتم إجراء استفتاء على أراضي الجمهورية الشعبية، حيث سيمارس الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى الاتحاد الروسي"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية اليوم الأحد.

واعترفت روسيا بمنطقتي لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين كمنطقتين مستقلتين في فبراير في مواجهة احتجاجات من أوكرانيا والغرب.

وفي 24 فبراير، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن "عملية عسكرية" بناء على طلب جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد لحمايتهما من الجيش الأوكراني. وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة ردا على الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

ومن المرجح أن يؤدي انضمام لوجانسك المحتمل إلى روسيا إلى تصعيد الوضع بشكل أكبر. ووفقا للمعلومات التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، أعلن الجيش الروسي أن أكثر من 90% من المنطقة قد انتزعت من السيطرة الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه لن يتم الاعتراف بمثل هذا التصويت في لوجانسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو عبر تويتر: "الاستفتاءات المزيفة في المناطق المحتلة باطلة ولاغية".

وفي الوقت نفسه، كانت هناك مناقشات في روسيا في الأوساط السياسية حول إيجابيات وسلبيات الاستفتاء.

وكان أكدت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إجلاء 6 آلاف و500 شخص من منطقتي "لوجانسك" و"دونيتسك" منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت خدمة الطوارئ- في تقرير نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه "في الفترة من 24 فبراير 2022، تم إجلاء حوالي 5 آلاف شخص من مستوطنات منطقة لوجانسك ونحو 1500 شخص من مستوطنات منطقة دونيتسك".