استطلاع: أغلبية الأمريكيين لا يثقون في تعامل بايدن مع الحرب بأوكرانيا

كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد، عن أن سبعة من كل عشرة أمريكيين لديهم ثقة ضئيلة للغاية أو بعض الثقة فقط في تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في أوكرانيا.

وعبر 12% فقط عن قدر كبير من الثقة، بحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة (إن بي سي نيوز) ونقلت نتائجه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعرب أكثر من 80% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من إمكانية أن تؤدي الحرب إلى استخدام أسلحة نووية، فيما أبدى 74% قلقهم من إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا.

وانخفضت نسبة التأييد الإجمالية لبايدن إلى 40%، وهي أدنى نسبة في رئاسته، من 43% في يناير.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس وشمل عينة من ألف شخص بهامش خطأ أكثر أو أقل من 1ر3 نقطة مئوية.

كما أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيري خارجية ودفاع أوكرانيا دميترو كوليبا وأوليكسي ريزنيكوف، على جهود الولايات المتحدة لحشد العالم لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، خلال لقاء بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن مع كوليبا وريزنيكوف، للحصول على معلومات مستكملة عن الوضع العسكري والدبلوماسي والإنساني في أوكرانيا.

وأفاد البيت الأبيض بأن جهود واشنطن لحشد الدعم الدولي لأوكرانيا تتضمن اجتماعات الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع في بلجيكا والمساعدات العسكرية والإنسانية الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.