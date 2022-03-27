الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عليا التنمية المحلية» تنتهى من مقابلات 780 متقدما لرئاسة المدن والمراكز

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا للقيادات

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عملها اليوم السبت لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حي.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

ومن جهته، أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم خلال اليوم الأحد إجراء مقابلات شخصية لحوالى 150 متقدما ليصل إجمالي من تم إجراء المقابلات لهم 780 متقدما من إجمالي 980 تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة.

وأضاف شعراوي أن المتقدمين الذين تجري المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم السابقة ومقترحاتهم وأفكارهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها وتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم.

جدير بالذكر، أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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