نص قرارات اجتماع لجنة سريان «التصاريح/ التراخيص» السنوية

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات الاجتماع الرابع للعام المالى 2021/2022 للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التصاريح / التراخيص السنوية، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.

ونص القرار أنه فى ضوء مذكرة بشأن إصدار شهادات تمديد سريان تراخيص مزاولة نشاط إنتاج / توزيع طاقة كهربائية لبعض الشركات الخاصة فى ضوء المذكرة المعروضة وفقًا لما دار من مناقشات تقرر ما يلى:

أولاً - الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج / توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ

من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق للشركات التالية وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن :

١- شركة جلوبال للطاقة - رخصة رقم (۱۰/ إنتاج)-

السنة الثانية .

۲ - شركة الكرم لبيع وتوزيع الكهرباء - رخصة رقم (26/ إنتاج) - السنة الثانية .

۳- شركة الكرم لبيع وتوزيع الكهرباء - رخصة رقم (61/ توزيع) - السنة الرابعة .

4 - شركة أم الجريفات السياحية - رخصة رقم (14/ إنتاج) – السنة الثانية .

5- شركة أم الجريفات السياحية - رخصة رقم (16/ توزيع) – السنة الثانية .

6- شركة ألماظة للتنمية السياحية - رخصة رقم (۲۸/ إنتاج) – السنة الخامسة .

۷- شركة ألماظة للتنمية السياحية - رخصة رقم (48/ توزيع) – السنة الخامسة .

۸- شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية - رخصة

رقم (71/ توزيع) - السنة الثانية .

9- شركة سيتى ستارز للإدارة والاستشارات العقارية - رخصة رقم (58/ توزيع) - السنة الثالثة والرابعة.

ثانيًا - الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق لشركة المجموعة المتحدة للطاقة الكهربائية (يجكو) - رخصة رقم (34/توزيع) – السنة الرابعة والخامسة وفقًا للقواعد الصادرة من الجهاز، بعد أن تم عمل أكثر من معاينة للنطاقات الجغرافية الحاصلة فيها الشركة المذكورة على ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية، مع توصية اللجنة بالمتابعة المستمرة للشركة للتأكد من استمرار التزامها، وفقًا للقواعد الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.

ثالثًا - عدم الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق لشركة جلوبال للطاقة رخصة رقم (11/ توزيع) - السنة الثانية ، وذلك بعد أن تم عمل معاينة لبعض النطاقات الجغرافية الحاصلة فيها الشركة المذكورة على ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية ووجد بها بعض المخالفات وفقًا لتقارير اللجنة المشكلة بالمعاينة ، مع التوصية للإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز بإخطار شركة جلوبال للطاقة بتلك المخالفات وإعطائها مهلة لتداركها وإزالتها، على أن يتم إعادة العرض على اللجنة للنظر فى التجديد لها فور التأكد من إزالة المخالفات وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن

وفى مذكرة بشأن إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص إنتاج طاقة كهربائية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص إنتاج طاقة كهربائية لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - رخصة رقم (6/ إنتاج) لمدة عام من 1/1/2022 وحتى 31/12/2022

وفى مذكرة بشأن إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص مزاولةنشاطى إنتاج / توزيع طاقة كهربائية للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر . فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة تأجيل النظر فى إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج / توزيع طاقة كهربائية للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر المذكورة بالمذكرة المعروضة لحين استيفائها المستندات المطلوبة ، على أن يتم العرض على اللجنة فى اجتماع قادم للنظر فى التجديد لها وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن .