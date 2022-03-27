غدًا.. انطلاق أسبوع المناخ فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة

ينطلق أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى غدًا 28 إلى 31 مارس 2022 في دبي، ويفتتح عصرًا جديدًا للتعاون من أجل المناخ في المنطقة، ويمثّل إحدى أولى الفرص لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، وكذلك ميثاق جلاسكو للمناخ بعد اعتماده في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في نوفمبر 2021.

ويتيح أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 منبرًا للحكومات والمدن وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لمناقشة فرص المضي قدمًا بعد الوباء من خلال تحديد الفرص لتعزيز العمل المناخي. يجمع الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم العمل المناخي في المنطقة، واستكشاف الفرص والتحديات المناخية، وعرض حلول طموحة.

وهذا الحدث تستضيفه وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وينظّم بالتعاون مع الشركاء الأساسيين للأمم المتحدة: الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي.

كما يشمل الشركاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، وأمانة جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).