بحضور وزيرة التضامن.. محافظ قنا يشارك في احتفالية «يوم محبة أولادنا» بأسيوط

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في احتفالية "يوم محبة أولادنا" بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بمحافظة أسيوط، بمشاركة حوالي ١٠٠٠ طفل يتيم والقادرون باختلاف من محافظات جنوب الصعيد، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظي إقليم جنوب الصعيد.

وشهد الحفل فقرات فنية متنوعة وعروض مسرحية وفقرة مفتوحة ومسابقات مختلفة للأطفال، فضلا عن توزيع الهدايا على الأطفال مما أسعد قلوب الأطفال ونجح في رسم البسمة على وجوههم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان توفر حياة كريمة للأيتام من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتعظيم مبادئ المسئولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، موضحة أنه تم إطلاق برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية" لدفع المصروفات الدراسية عن أولادنا فاقدي الرعاية الأسرية وذوي الهمم وكل طالب، لافتة إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التزمت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات وعلى رأسها الفرص التعليمية، وذكرت أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لذوي الهمم في إطار اهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الهمم وتمكينهم ودمجهم بالمجتمع.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أنه شارك في الاحتفالية ١٣٩ طفل يتيم والقادرون باختلاف من محافظة قنا، مؤكدا أن المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والخيري ودور الرعاية لا تألوا جهداً فى تقديم ما بوسعها لأبنائنا الأيتام والقادرون باختلاف لتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة المساعدات لهم وتمكينهم من متطلبات الحياة الكريمة لأنهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل علينا جميعا.

وأكد محافظ قنا أن القوات المسلحة كعادتها تُبادر بدعم الفئات الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصرى لتؤكد لنا مجددا أنها درع يحمى حدودنا فى الخارج ويد تبنى وتدعم المجتمع فى الداخل، مقدما الشكر والتقدير للقوات المسلحة علي تنظيم هذه الاحتفالية التى أدخلت البهجة والسرور فى نفوس الأطفال والتى شعروا من خلالها بأن الدولة معهم دائما تؤازرهم وتساندهم فى مختلف المواقف.