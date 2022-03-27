قوات الجيش والشرطة تدمر 555 فدان خشخاش وبانجو وتضبط 183 طن مخدرات بجنوب سيناء

نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية، حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 555 فداناً من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية بجنوب سيناء.

وأسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة، حيث تم ضبط 54 طنا من نبات البانجو الجاف، 280 كيلوجراماً من بذور البانجو، 245 كيلوجراماً من بذور الخشخاش، 114 طنا من بودرة البانجو، 17 طنا من الهيدرو الجاف، 401 كيلوجرام من بودرة الحشيش، 481 فرشاً للحشيش، 306 كيلوجرامات من الحشيش المفروم، و50 كيلوجراماً من بذور الهيدور المخدر، 10 مصانع للحشيش بمشتملاته، ومكبسي حشيش، و29 زجاجة من مادة الكتامين المخدرة، كما تم العثور على رشاش كلاشينكوف، وبندقية آلية و1800 من الذخائر مختلفة الأعيرة.

قوات الجيش والشرطة تدمر 555 فدان خشخاش

جاء ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعى ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.

قوات الجيش والشرطة تدمر 555 فدان خشخاش