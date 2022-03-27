«تتلف في حرير».. مجهودات الدولة لتطوير ودعم قطاع الحرف اليدوية

يستمر الدعم الذي توجّهه القيادة السياسية لقطاع الحرف اليدوية والتراثية لما يمثله من أهمية كبرى ويحقق عائدًا كبيرًا في الناتج الإجمالي القومي.

وخلال افتتاح محمد سعفان، وزير القوى العاملة يرافقه محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر معرض منتجات المشغولات اليدوية لـ6 من فتيات المحافظة بمركز المؤتمرات، وجه الفتيات إلى الاهتمام لتلك الصناعة وتدريب الفتيات الأخرى على تلك المهنة المهمة خاصة في ظل انتشار وظائف المستقبل واختفاء وظائف بما يدعونا جميعًا إلى ضرورة التوجه نحو الصناعات اليدوية أمل مصر في الفترات المقبلة.

فمن خلال العديد من المبادرات والتوجيهات، يشهد قطاع الحرف اليدوية الدعم للنهوض به ومنعه من الاندثار، وهو ما أكده مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن الدعم الذي يوجهه الرئيس السيسي، خاصة أن عدد العاملين في القطاع كبير للغاية.

وأوضح عمران، لـ«الدستور»، أن هذا الدعم سيكون له مردوده في الناتج المحلي القومي خاصة أن الحرف اليدوية تمثل ثاني قطاع دخلاً بعد القطاع الزراعي.

مبادرة تتلف في حرير

جاءت هذه المبادرة بتوجيهات من الرئيس السيسي للنهوض بصناعة النول المصري حيث تقدم الدعم والمساندة لصغار العاملين بهذه الصناعة مع جذب منتجين جدد من الشباب والفتيات والسيدات وكذلك دعم القطاع الخاص للمساهمة في تطوير صناعات الحرف اليدوية.

وتستهدف المرحلة الأولي من المبادرة توزيع ٥٠٠ نول على الأسر المصرية من العمالة غير المنتظمة بعدد ٢٠٠٠ مستفيد في 6 محافظات من إجمالي 14 محافظة تستهدفها المبادرة وهي الفيوم، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، المنوفية، والوادي الجديد.

مبادرة صنايعية مصر

وجاءت هذه المبادرة بتوجيهات الرئيس السيسي تحت إشراف وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث يتم تدريب المشاركين وفق أحدث النظم الدراسية في مجالات الخزف والنحاس، التطعيم بالصدف والخيامية وقشرة الخشب وفنون الحلى.

وأشرف عليه نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، إضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.

وتعمل المبادرة على طرح توجه جديد لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومي وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

معارض وزارة التضامن

تسعى وزارة التضامن من خلال معارضها للتسويق والترويج ودعم الحرف اليدوية وأبرزها معرض ديارنا ومعرض تراثنا، وتحت شعار مصر بتتكلم حرفي كان آخر معرض افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن، معرض ديارنا للحرف اليدوية بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة.

ويعد معرض ديارنا أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، وتمكن هذه النسخة أكثر من 350 عارضًا من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، ما يساهم في خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم.

وفي تصريح لوزيرة التضامن، قالت إن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية لوزارة التضامن الاجتماعي منذ انطلاقه لأول مرة 1964، وذلك لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.