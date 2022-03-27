رمضان 2022.. طرح «البوستر» الدعائي لمسلسل أحمد حلمي الإذاعي «العصمة في ايدي»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإدارة راديو النيل، وشركة كنج توت للإنتاج الإعلامي البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل النجم أحمد حلمي الإذاعي الجديد، والذي يحمل اسم "العصمة في إيدي" والمقرر بثه خلال شهر رمضان المقبل عبر إذاعات راديو النيل.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من النجمة هنا الزاهد، والفنان إدوارد، والفنانة مى كساب، والفنانة سلوى عثمان، والفنان ياسر الطوبجي، والفنان محمد رضوان، والفنانة سامية عاطف، والمسلسل من تأليف واخراج مجدى الكدش.

وظهرأحمد حلمي على البوستر الدعائي لمسلسل "العصمة في إيدي" وهو يرتدي زي طبيب وحوله عدد من الحيوانات الأليفة، حيث يجسد خلال المسلسل شخصية طبيب بيطري.

وفي سياق آخر، يواصل النم أحمد حلمى استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبي حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك في بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمي، كل من الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة نسرين أمين، وروبي، ونور إيهاب، وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.

-أخر أعمال أحمد حلمي السينمائية

وكانت آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.