الأهرام لنظم الأمان تعلن عن تعيين "فلاديمير باير" مديرا تنفيذيا جديدا للمجموعة

أعلنت مجموعة الأهرام لنظم الأمان عن اختيار السيد فلاديمير باير لمنصب المدير التنفيذي للمجموعة، لما يمتلك السيد باير من خبرة طويلة في مجال إدارة الأعمال عبر مختلف النظم والعمليات التشغيلية المتطورة في قطاعي التصنيع والسيارات، كما أنه صاحب سجل حافل بالإنجازات، وخاصة في زيادة المبيعات، تطوير المنتجات، وصياغة استراتيجيات شاملة للنمو والتوسع، فضلا عن تعاونه بشكل مباشر مع كبار صناع القرار في العديد من المؤسسات الدولية حول العالم.

حصل فلاديمير على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة العلوم الاقتصادية في براج، التشيك، كما درس في المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان في سويسرا. كما شغل منصب رئيس العمليات في مؤسسة Alpha، حيث تولى الإشراف على الأنشطة التشغيلية في التشيك، الصين، المكسيك، وسويسرا، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في منصب المدير التنفيذي لكبرى المؤسسات العالمية، أبرزها منصب مدير قطاع أنظمة أقفال السيارات في العالم بشركة ASSA ABLOY لعقدين.

ويمثل العمل في شركة KK Alpha محطة هامة ايضا في مسيرته المهنية، حيث استطاع تحقيق نمو ملحوظ في الأعمال، ومن خلال منصبه الحالي في مجموعة الأهرام، سيعمل باير على إتاحة نقل خبراته العملية في الإدارة المالية، ونظم القيادة استناداً الى مسيرته الثرية على الصعيد الدولي.

ومن جهته صرح السيد فلاديمير باير: "سعدت للغاية باختياري لمنصب المدير التنفيذي لمجموعة الأهرام لنظم الأمان، واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مصر، خاصة في خلال تلك الفترة حيث يشهد الاقتصاد المصري إصلاحات جوهرية غير مسبوقة، كما يحتل تصنيف متميز بين أبرز الأسواق الناشئة في العالم، معززا بتطلعات مستقبلية واعدة."

كما أضاف أيضاً: "أتطلع إلى تعزيز مكانة مجموعة الأهرام في السوق المصري عبر وضع خطط استراتيجية واسعة النطاق تشمل الأقسام المختلفة داخل الشركة، وذلك بالتعاون مع الجميع داخل المجموعة، ومن خلال تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات الشركة البشرية و الصناعية العملاقة وتوظيف أحدث التقنيات الأمنية، وسوف نعمل معاً لإنتاج مجموعة جديدة من الحلول الذكية، التي تركز بالأساس على المستهلك من خلال تقديم أعلى قيمة للسوق المحلي والعالمي. ونطمح أيضاً إلى الريادة في أسواق شمال أفريقيا وجعل المنازل والمنشآت التجارية أكثر أماناً."

مجموعة الأهرام لنظم الأمان هي شركة تصنيع رائدة في مجال الأمن وأنظمة الأقفال ومستلزمات الأبواب، كونها شركة رائدة في السوق تتمتع بثقة كبيرة محليًا وعلامة تجارية قوية ذات بصمة فريدة إقليميا وعالميا ، تحافظ مجموعة الأهرام على مكانتها في الصدارة كعلامة تجارية محلية مركزية تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات تفي جميع متطلبات الأمان والتركيبات، قابلة للتخصيص لأي تطبيق وتشطيب، وعلى مدار أكثر من 75 عامًا من الخبرة في السوق، نجحت شركة الأهرام في تأمين ملايين المنازل في مصر وكثير من دول العالم وكذلك القطاعات الحكومية والتجارية كالمطارات والجامعات والمستشفيات والمكاتب والمؤسسات الأمنية.