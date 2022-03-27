على هامش افتتاح «الشعب الجمهورى» بالجيزة.. «أبوهشيمة» يلتقى المحافظ ويتفقد ملتقى توظيفيًا لتوفير 16 ألف فرصة عمل ويزور مركز «قادرون باختلاف»

التقى النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتدشين مبادرة لزرع 6 آلاف شجرة مثمرة بمختلف أحياء وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب، والمستشار أحمد حبيب أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وعدد من قيادات الحزب وشباب الأمانة المركزية وشباب أمانة الحزب بالجيزة.

كما شارك النائب أحمد أبوهشيمة في افتتاح مقر أمانة حزب «الشعب الجمهوري» بمحافظة الجيزة، قبل أن ينتقل لتفقد الملتقى التوظيفي الذي نظمه الحزب بالجيزة، لتوفير 16 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.

كما تفقد أبوهشيمة، رفقة قيادات حزب «الشعب الجمهوري»، مركز «قادرون باختلاف» بأوسيم، الذي دشنه الحزب لتدريب وتأهيل ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم بعد انتهاء عملية التأهيل بكافة القطاعات.