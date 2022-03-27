عرض «كباتن الزعتري» لمدة أسبوع في مصر

بدأ عرض فيلم "كباتن الزعتري" في مصر، وذلك في عرض حصري لمدة أسبوع واحد يستمر حتى 30 مارس ، ويعرض يوميا في سينما الزمالك فى حفلة 6 مساء يومياً، وفي سينما كايرو فستيفال سيتي حفلة 6 مساء يومياً، و في سينما فوكس مول مصر في عروض مختلفة خلال اليوم.

والفيلم تدور أحداثه حول قصة الصديقين محمود وفوزي، اللذان يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، ولديهما حلم كبير لاحتراف كرة القدم، على الرغم من ظروفهما الصعبة، وتواجدهما في مكان لا يوفر أي تسهيلات أو فرص للتدريب فإنهما يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم يومياً، حتى تصل أكاديمية عالمية إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ليصبح من الممكن أن يتحول حلمهما إلى حقيقة.

وكانت قد انطلقت الأغنية الرسمية لفيلم كباتن الزعتري للمخرج والمنتج علي العربي، والتي يؤديها مغني الراب الشهير ويجز، محتلة المركز الأول على مستوى مصر في أقل من 48 ساعة والتي قد قرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباحها إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك، ضمن رسالة الفيلم الاساسية أن يكون له تأثير في واقع اللاجئين من خلال الفن.

برغم الظرف الاستثنائي الذي وجد الشباب أنفسهم في مواجهته، تأتي كلمات الأغنية على لسان ويجز الذي يمثلهم، معبرة عن مدى تمسكهم بالأمل في العودة إلى الوطن، واليقين بقدرتهم على تحقيق أحلامهم والوصول إلى العالمية، متخذين من محمد صلاح قدوة لهم، مؤكدين بذلك على فكرة أن الأمل يمكن أن يولد من رحم الصعاب.

و قد فاز الفيلم بجائزة نجمة الجونة الذهبية في دورته الخامسة، وتنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية، كما ترشح لـ 15 جائزة وشارك في أكثر من 80 مهرجان دولي من بينهم مهرجان رؤى الواقع الوثائقي، مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين، ومهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية، وتأهل لجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي 2022. وجاء عرضه العالمي الأول في مهرجان ساندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان.

و علي العربي منتج ومخرج مصري شاب، مؤسس شركة Ambient Light للإنتاج. بدأ مشواره منتجًا ومخرجًا للأفلام الوثائقية في قناة ZDF الألمانية، لينطلق بعدها في إنتاج أفلام وثائقية قصيرة لمنصات دولية معروفة، منها ناشيونال جيوجرافيك الشرق الأوسط. ويُعد كباتن الزعتري أول فيلم وثائقي طويل في مسيرة علي العربي الفنية، ويعمل على حالياً كمنتج على فيلم أسطورة زينب ونوح، للمخرج الكبير يسري نصر الله.

