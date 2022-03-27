إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن تل أبيب ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ضمن برنامجها.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، :"إيران ليست مشكلة لإسرائيل فقط، ولكن لا يمكن للعالم أن يسمح بامتلاك إيران لأسلحة نووية، ولا يمكن السماح للحرس الثوري الإيراني بنشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وتابع لابيد: "ستستمر إسرائيل والولايات المتحدة بالعمل معا لمنع حصول إيران على أسلحة نووية، ومع ذلك ستعمل إسرائيل كل ما تراه مناسبا لإيقاف حصول إيران على سلاح نووي، لأننا لا نعتبر هذا التهديد نظريا فحسب، فإيران تسعى لتدميرنا، لكنها لن تفلح، ولن نسمح لها بذلك".

لقاءات بلينكن فى إسرائيل

وكذلك، أعرب لابيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن شكره للإدارة الأمريكية بعد موافقتها على مساعدات لتطوير منظومة القبة الحديدة الصاروخية التي تمتلكها إسرائيل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أمس السبت، إلى تل أبيب في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط، والتي تضم المغرب والجزائر والضفة الغربية.

والتقى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، بلينكن، وناقشا العديد من الملفات الثنائية والإقليمية، خاصةً المفاوضات الجارية حول اتفاق نووية مع إيران، وكذلك الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكذلك، أعرب بينيت عن تقديره وامتنانه إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للدعم الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية، والذي يعد استمرارًا للتعهد الذي قدمه بايدن إلى بينيت خلال لقائهما في شهر أغسطس من العام الماضي.