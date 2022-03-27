«الرعاية الأسقفية» تنظم حملة للكشف عن أورام الثدي للسيدات بحي فيصل

نظمت مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية حملة طبية للسيدات للكشف عن أورام الثدي، واستهدفت الكشف على 36 سيدة وذلك بمركز الخدمة المجتمعية بمنطقة الطوابق بحي الملك فيصل بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، خلال اليوم تم عقد ندوة توعوية للسيدات بعنوان "الكشف المبكر عن أورام الثدي"، ودارت أهداف الندوة حول تعليم السيدات كيفية الفحص الذاتى والكشف المبكر وأهم الأعراض المنبهة للمرض و من هم الأكثر عرضة للإصابة وذلك بحضور 32 سيدة.

وتعتبر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

وفى سياق آخر، نظمت الكنيسة الأسقفية احتفال بمناسبة عيد الأم هنأت فيه كل الموظفات والعاملات بالكنيسة وتم توزيع الهدايا التذكارية عليهن تقديرًا لهن في تلك المناسبة.

وكان الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قد هنأ جموع الأمهات بيوم عيد الأم، مؤكدًا إن هذا اليوم يأتي كل عام ليذكرنا بقيمة الأمومة كغريزة غرسها الله في قلوب النساء لتغمر الحياة محبة وعطفًا وإنسانية.