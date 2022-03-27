«شوشة» في حفل تكريم الأمهات المثاليات: «كل أم في سيناء مثالية»

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن كل أم في سيناء هي أم مثالية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات، الذي أُقيم اليوم في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش بحضور علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، والدكتورة سهام عز الدين عضو المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ورئيس لجنة المحافظات، وإحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، والنائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، والنائب رحمي بكير عضو مجلس النواب.

وأشار المحافظ في كلمته، إلى الثقة الغالية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسيدات مصر، موجهًا التحية للرئيس السيسي، على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم المصرية بشكل خاص.

وأوضح المحافظ دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهى تربي وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

وأعلن المحافظ أن لو بيده لأعطى كل سيدات سيناء لقب الأم المثالية الذي تستحقه كل منهن لما تقدمه من رعاية واهتمام بأبنائها، حيث قدم التهنئة لكل الأمهات، داعيًا المرأة السيناوية إلى ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان المقبل.

من جانبها، أعلنت الدكتورة سهام عز الدين عضو المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية ورئيس لجنة المحافظات أن التكريم اليوم هو تكريم لكل أم بشمال سيناء، موجهة التحية للمرأة المتميزة في سيناء ومحافظات الحدود لدورها في النضال، وأن المجلس القومى للمرأة بدعم الرئيس السيسى وضع استراتيجية خاصة بالمرأة تتواكب مع استراتيجية مصر 2030 لتمكينها وفق المحاور الأربعة.

وأضافت إحسان داود غالى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء أن المرأة السيناوية تشارك في الحياة والتنمية وفى نهضة المجتمع السيناوى بكل ما تؤديه وتشارك فيه.

وأشارت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، إلى أن كل أم في سيناء هى أم مثالية، وأنها تعتبر ممثلة لها في مجلس النواب، موضحة قصة كفاحها منذ زواجها من أحد شهداء سيناء وتكريم الرئيس لها باختيارها بمجلس النواب.

من جانبه، أوضح على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، أن تكريم الأمهات المثاليات اليوم هو تكريم لكل سيدة سيناوية كرمز للتضحيات وما قدمته وتقدمه كرمز للصمود والبطولة في المجتمع، موجهًا التحية لكل الأمهات وخاصة أمهات الشهداء اللواتي يضحين بأبنائهن في سبيل رفعة هذا الوطن.

وأوضح ممثل مديرية الأوقاف مكانة الوالدين وخاصة الأم في كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة.

وعرض حسن القصاص، المذيع بإذاعة شمال سيناء دور الأم في قصيدة شعرية، ثم عرض قصص الأمهات المثاليات المكرمات، وهن كل من:

- حيات ابراهيم مغنم (الأم المثالية الأولى على المحافظة).

- نيفين اسماعيل محمد ( الأمة المثالية الثانية على المحافظة ).

- مريم على حميد ( الأم المثالية الثالثة على المحافظة ).

وقام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتقطيع تورتة الحفل، ثم كرَّمه الأمهات المثاليات بمنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية لكل منهن.

كما حضر الحفل كل من: الشيخ محسن قاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، الشيخ محمد مسعد نائبًا عن مدير عام الأوقاف، أمانى إسماعيل مدير عام التموين، وسعدية محمود حسن مدير عام التضامن السابق.