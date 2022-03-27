نشرة الحوادث.. قرار مهم في أخر قضايا الراحل رجائي عطية وضبط مسجل خطر هارب

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الحوادث والمحاكمات الهامة التي شغلت الرأي العام، ويرصد «الدستور» في السطور التالية نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة:

بعد مرافعة الراحل رجائي عطية.. براءة 3 من المحامين المتهمين في «التجمهر»

قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة 3 من المحامين المتهمين بالتجمهر، واستعمال القوة مع موظفين عموميين، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 6 محامين آخرين.

وكان نقيب المحامين رجائى عطية قد توفي، أمس السبت، داخل محكمة جنوب الجيزة، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء دفاعه عن عدد من المحامين فى قضية عمرها 7 سنوات، بدأت أحداثها فى عام 2015.

https://www.dostor.org/4040633

«مراتى بتولد».. دفن سيدة تخلص منها ابنها فى قنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة سيدة قتلها ابنها بطعنات نافذة لرفضها إقراضه أموالا لعلاج زوجته، في مركز نجع حمادي، وتسليم الجثة لذويها عقب الانتهاء من التشريح.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل غارقة في دمائها بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، بصحبة قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي.

https://www.dostor.org/4040650

ضبط مسجل خطر هارب من 122 سنة سجن بالمنوفية

شنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، حملة موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 80 حكم حبس فى قضايا «تبديد، تيار كهربائى» بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 122 سنة و4 شهور، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام.

https://www.dostor.org/4040591

«كرتونة محكمة الغلق».. نصابو هدية «عيد الأم» في قبضة شرطة البساتين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بالنصب على السيدات والاستيلاء على أموالهم بحجة هدية عيد الأم في منطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من سيدة تفيد تواصل شخص معها هاتفياً وادعى أنه موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية.

https://www.dostor.org/4040562