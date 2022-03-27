وكالة الفضاء الأوروبية: مهمة مشروع «إكسومارس» للمريخ قد تتأخر لعام 2026

قال مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن قرار وقف مهمة مشروع "إكسومارس" لاستكشاف المريخ يعد "خسارة كبيرة" لبرامج الفضاء حيث أن هذه المهمة كانت ستتم بالتعاون مع الجانب الروسي من خلال وكالة الفضاء الروسية "روزكوزموس"، غير ان استمرار الصراع الأوكراني الروسي يجبرنا على هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة "ايكونوميك تايمز" اليوم الأحد، نقلًا عن تصريحات لمدير وكالة الفضاء الأوروبية "أننا بحاجة لفك التشابك في التعاون مع روسيا حول برامج الفضاء فى الوقت الراهن، وهى مسالة معقدة للغاية بل وانها "مؤلمة"وذلك لتأثيرها السلبي على مهمة "إكسومارس" التي كان من المقرر إطلاقها من بايكونور بكازاخستان على صاروخ روسي والهبوط على سطح المريخ بعد ثمانية أشهر باستخدام معدات روسية، ولم يكن لدى المسبار سوى وقت محدود للانطلاق إلى الكوكب الأحمر هذا العام بسبب محاذاة الكواكب .

وأضاف أنه توقف المهمة سيؤدي إلى تأجيلها إلى عام 2026 حيث تكون الظروف مواتية لإطلاق المهمة.

تأتي تصريحات مدير الوكالة الأوروبية عقب اجتماع المجلس الحاكم للوكالة الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي واتخاذ قرار بتكليف إيشباخر بوقف المهمة مؤقتاً لحين إجراء دراسة سريعة لبحث البدائل المتاحة للقيام بالمهمة الفضائية للكوكب الأحمر في موعدها.

وبناء على تقييم أولى للاثار التقنية والبرمجية للأنشطة الفضائية المتأثرة بالصراع الأوكراني-الروسي، فقد أعلن إيشباخر أن مجلس وكالة الفضاء الأوروبية سيعقد اجتماعًا في الأسابيع القادمة بين الدول الأعضاء لتقديم المقترحات المتاحة للقيام بالمهمة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن تجميد التعامل مع 95 كيانًا روسيا تقدم تمويلًا بقيمة 96 مليار يورو موجه للأبحاث بالإضافة الى وقف التوصل إلى عقود جديدة ويشمل القرار أي برامج بحثية تتم في ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا.