الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس جامعة قناة السويس يؤكد أهمية النشر الدولي للأبحاث العلمية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدمات للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس من خلال مركز النشر الدولي الذي ينظم سلسلة دورات تدريبية وورش عمل في تنمية القدرات البحثية والتدريب على أساليب وفنيات البحث العلمي والمهارات البحثية للنشر الدولي، موضحًا أهمية ودور النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس في رفع مكانة وتصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية.

ويعقد مركز النشر الدولي بالجامعة بإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل حول "المعايير الدولية للنشر" غد الإثنين، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة الأنشطة الطلابية بالجامعة  ويحاضر بها الأستاذة ماهينور عقدة المدرب الإقليمي للتدريب والنشر.

وتأتي الورشة بإشراف تنفيذي للدكتور عبدالغفار محمد أبو السعود، مدير مركز النشر الدولي، والدكتورة إيمان أبو الحسن نائب مدير المركز.

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