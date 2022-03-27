فطار أول يوم رمضان.. طريقة عمل المحشي في البيت 

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويعتبر اليوم الأول في الشهر الكريم هو يوم تجمع للعائلات والأصدقاء، الذين يجتمعون حول الوجبات المفضلة لهم، ويعتبر طبق المحشي، من الأطباق الرئيسية على مائدة المصريين في العزائم، لا سيما الخاصة بشهر رمضان المبارك.

فطار أول يوم رمضان

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل المحشي، بخطوات سهلة وبسيطة يمكن من خلالها الحصول على أفضل طبق محشي، خاصة إن كنتِ في السنوات الأولى من الزواج، وليس لديك خبرة كبيرة فيه.

طريقة عمل المحشي في البيت

المكونات:

ثمرة كرنب متوسطة الحجم

حزمة من الشبت

حزمة من الكزبرة

حزمة من البقدونس

3 حبات كبار من البصل

2 حبات من الفلفل الحامي (اختياري)

معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة فلفل اسمر

معلقة صغيرة كمون

معلقة صغيرة كزبرة

معلقة صغيرة من بهارات المحشي

4 أكواب من الأزر

معلقة من صلصة الطماطم الجاهزة

2 كوب من الطماطم المفروم

معلقة كبيرة من السمنة

2 معلقة كبيرة من الزيت

2 كوب من الشوربة

الطريقة:

في وعاء به ماء مغلي نقوم بسلق الكرنب، بعد نزع الورق، وفي حالة وجود وعاء كبير يتحملها بالكامل من الممكن أن نضعها ونقوم بنزع الورق، ومن المهم ألا نترك الكرنب في الماء لمدة طويلة فيكفي من خمسة إلى سبع دقائق.

بعد السلق نقوم بتقطيع الورق إلى قطع صغيرة عن طريق إزالة العروق، ولف الورقة الكبيرة وتقطيعها قطع صغيرة.

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وفي وعاء آخر نقوم بوضع السمن والزيت، وبعد أن تسخن نضع البصل بعد ضربه ضربا خشن في محضرة الطعام برفقة الفلفل الحامي، وبعد أن تأخذ البصل اللون الذهبي، نضيف معلقة الصلصة الجاهزة، والبهارات المختلفة من ملح وفلفل وبهارات محشي، ثم نضيف الطماطم المفروم وبعد أن تنضج الطماطم عن طريق وجود فقعات فوقها، يمكن أن نضيف الأرز، ونعلق النار، وبعد أن تصبح جميع المكونات باردة، نضيف الشبت والكزبرة والبقدونس وتبدأ عملية تكوين المحشي المعتادة، ويتم ضبط مقدار تسوية الماء، عن طريق تغطية آخر صف في المحشي بالشوربة، وتوضع على النار عاليه حتى ينشرب الماء ثم نقوم بتهدأة النار بعد ذلك لتمام التسوية.