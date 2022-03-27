غدًا.. حلقة خاصة عن شهر رمضان في «واحد من الناس»

في حلقة خاصة في العاشرة مساء غدًا الإثنين، من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان تتخلله نسائم روحانية عن الشهر الفضيل، يلتقي الإعلامي دكتور عمرو الليثي مع الشيخ رمضان عبد الرزاق، ويتحدث عن فضائل شهر رمضان المبارك وكيفية الاستعداد له، والأدعية والعبادات المستحبة في هذه الأيام المباركة، كما يكشف عن الأسرار الخفية والرسائل الروحية والقيم الانسانية لشهر رمضان المعظم.

وفي الفقرة الثانية، يستضيف عمرو الليثي، المنشد الشهير علي الهلباوي، وفرقته التي استطاعت تقديم فن الإنشاد الديني بطريقة مختلفة خلال الفترة الماضية. ويتحدث الهلباوي عن كلمة السر في المنشد الجيد، والتطوير الذي أدخله على فن الإنشاد الديني.

يذاع برنامج واحد من الناس غدًا الإثنين في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

ويعود برنامج واحد من الناس خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة بمفاجآت وتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل، حيث يجوب البرنامج يومياً لمدة 30 يومًا في شوارع ومحافظات مصر كلها، ليرسم البسمة والسعادة ويُحقق أمنيات المصريين في لحظتها.

والبرنامج يذهب ليلتقي بالناس في كل بقعة بالمحافظات والقرى والمدن خلال شهر رمضان، ويستمع إلى أمنياتهم وأحلامهم، ويقدم لهم مفاجأت وهدايا ليحقق أمنياتهم في نفس اللحظة.